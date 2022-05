Haseloff sucht bei Besuch in Haldensleben Gespräch mit Händlern

Viele zufriedene Gesichter sah Ministerpräsident Reinmer Haseloff bei seinem Besuch in Haldensleben. Der Grund: Es stehen Corona-Lockerungen ins Haus.

Reiner Haseloff ist zu Besuch in Haldensleben und lässt sich beim Optiker Schätzing seine frisch gereinigte Brille wieder aufsetzen.

Haldensleben - Trotz des Sturms scheint die Sonne, als Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) auf dem Markt in Haldensleben eintrifft. Er war gestern mit dem Landtagsabgeordneten Tim Teßmann (CDU), der zu dem Besuch eingeladen hatte, und dem Bürgermeisterkandidaten Danny Meyer (CDU) in Haldensleben unterwegs, etwa um sich die Sorgen der Einzelhändler anzuhören. Zudem stand ein Besuch der St. Marien Kirche sowie ein Gespräch mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Vereinen in der Villa Lilo auf dem Programm.