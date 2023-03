Die SPD-Bundestagsabgeordnete Franziska Kersten hat Hermes Fulfilment in Haldensleben besucht. Dabei hat sie sich auch für die wirtschaftliche Situation des Unternehmens interessiert. Hermes will in Haldensleben weiter investieren.

Betriebsleiter von Hermes Fulfilment an der Hamburger Straße, Stefan Nießen (links) und René Koch, Vorsitzender des Betriebsrats, erläutern Franziska Kersten die Prozesse in Haldensleben.

Haldensleben - Hermes Fulfilment ist der größte Arbeitgeber in Haldensleben. Bei dem Logistikunternehmen in der Börde-Kreisstadt sind rund 4000 Mitarbeiter angestellt – 2600 davon im Versandzentrum an der Hamburger Straße, 1400 Mitarbeiter im Südhafen. „Damit sind wir innerhalb der Otto Group mit Abstand der größte Logistik-Standort“, sagt Stefan Nießen. Er ist der Betriebsleiter von Hermes Fulfilment an der Hamburger Straße.