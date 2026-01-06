Droht Personalabbau bei Hermes in Haldensleben? Gerüchten zufolge soll die Otto-Group einen großen Teil ihres Versandhandels nach Polen verschoben haben. Einige Mitarbeiter würden um ihre Jobs bangen. Jetzt äußert sich Betriebsleiter Stefan Nießen zu den Behauptungen.

Hermes Fulfilment betreibt in Haldensleben zwei Standorte: einen an der Hamburger Straße und einen am Südhafen.

Haldensleben - Tausende Pakete laufen an den beiden Standorten des Logistikzentrums von Hermes Fulfilment in Haldensleben über die Förderbänder und werden dort für den Versand in alle Himmelsrichtungen vorbereitet. Nun machen Gerüchte die Runde, dass die Otto Group einen großen Teil ihres logistischen Geschäftes nach Polen verlagert haben soll und Mitarbeiter bei Hermes in Haldensleben deshalb um die Zukunft ihrer Jobs bangen. Betriebsleiter Stefan Nießen schafft Klarheit.