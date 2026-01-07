Jubiläum steht bevor. Wassersport an der Elbe: In Parey hofft man auf den Sieg im Fahrtenwettbewerb

2022 konnte der Wassersportverein Parey/Elbe zuletzt Sieger beim Landesseglerverband werden, nun wartet man gespannt auf die Auswertung. Für das nächste Jahr richtet sich der Blick der Wassersportler langsam auf das 60-jährige Bestehen.