weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Volksstimme-Stadtrundgang mit dem Bürgermeister: Neue Wohnungen: Nokera will für Belebung in Burg-Süd sorgen

Volksstimme-Stadtrundgang mit dem Bürgermeister Neue Wohnungen: Nokera will für Belebung in Burg-Süd sorgen

Zum ersten Mal hat die Volksstimme zusammen mit Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) zu einem Stadtrundgang eingeladen. Die Premiere führte durch Burg-Süd und brachte zahlreiche neue Erkenntnisse.

Von Thomas Pusch 07.01.2026, 19:17
Noch tut sich nichts auf der Freifläche gegenüber der Grundschule Burg Süd. Die Fläche gehört Nokera - sollen hier noch Holzhäuser kommen?
Noch tut sich nichts auf der Freifläche gegenüber der Grundschule Burg Süd. Die Fläche gehört Nokera - sollen hier noch Holzhäuser kommen? Foto: Arlette Krickau

Burg - Stadtteil Burg Süd - zuletzt im Gespräch wegen Kellerbränden oder überquillenden Müllcontainern. Aber wie sehen die Bewohner des Quartiers ihr Viertel? Wo sehen sie Probleme?