Volksstimme-Stadtrundgang mit dem Bürgermeister Neue Wohnungen: Nokera will für Belebung in Burg-Süd sorgen

Zum ersten Mal hat die Volksstimme zusammen mit Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) zu einem Stadtrundgang eingeladen. Die Premiere führte durch Burg-Süd und brachte zahlreiche neue Erkenntnisse.