Volksstimme-Stadtrundgang mit dem Bürgermeister Neue Wohnungen: Nokera will für Belebung in Burg-Süd sorgen
Zum ersten Mal hat die Volksstimme zusammen mit Bürgermeister Philipp Stark (parteilos) zu einem Stadtrundgang eingeladen. Die Premiere führte durch Burg-Süd und brachte zahlreiche neue Erkenntnisse.
07.01.2026, 19:17
Burg - Stadtteil Burg Süd - zuletzt im Gespräch wegen Kellerbränden oder überquillenden Müllcontainern. Aber wie sehen die Bewohner des Quartiers ihr Viertel? Wo sehen sie Probleme?