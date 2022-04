Hier entlang: Brach liegender Sportplatz in Althaldensleben!

Auf der B 71n rollt der Verkehr. Die Beschilderung steht. Auch an die Ausfahrt für den brachliegenden Sportplatz an der Lindenallee. Warum?

Haldensleben - Wissen Sie noch, als der Sportplatz Lindenallee in Olln mal so richtig belebt war? Erinnern Sie sich an Fußballspiele, Feste, Trockenangler-Meisterschaften? Ja, damals, vor zwei Jahren, da war der Sportplatz noch ein „Place to be“ in der Stadt. Doch seit zwei Jahren ist er geschlossen, der zuständige Verein insolvent. Leider hat das keiner den Machern der B71n-Schilder gesagt, denn dort wird der Sportplatz noch angepriesen. Sehen Sie her! Es gibt nichts zu sehen!