Angelika und Hans-Helmut Huchel haben in Wieglitz ihre goldene Hochzeit gefeiert. Was ist das Geheimnis ihrer langjährigen Ehe?

Wieglitz. - Es begann vor über 50 Jahren. Beim Studium in Magdeburg lernten sich Angelika und Hans-Helmut Huchel kennen. „Wir in unserer reinen Jungenklasse haben für die Seminargruppe die EDV-Arbeiten geschrieben und dafür einen Kasten Bier bekommen. So hatten wir immer etwas zu trinken“, erinnert sich der studierte Elektroniker an die ersten Begegnungen. „Ich habe ihn gesehen und wusste sofort, das ist er“, denkt Angelika Huchel zurück. Sie absolvierte damals in einer reinen Mädchenklasse ihr Lehramtsstudium. „Es gibt Höhen und Tiefen“, beschreibt der 71-Jährige. „Manchmal muss man sich eben zusammenraufen“, ergänzt seine 70-jährige Gattin.