Der Streit zwischen Hödinger Bürgern und der Ländlichen Erzeugergemeinschaft Schölecketal GmbH um die Erweiterung einer Rinderanlage geht in die nächste Runde.

Auch Bürger nahmen an der jüngsten Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses teil. Vor allem der Antrag auf Erweiterung der Rinderanlage interessierte.

Hödingen - Eigentlich haben die Hödinger die Nase mehr als voll von der Auseinandersetzung mit dem Großbetrieb in ihrem Dorf. Die Rinderanlage stellt laut Aussage des Sprechers der „Bürgerinitiative Hödingen“, Henry Weske, in ihrer jetzigen Form bereits eine Belastung für das beschauliche Dorf im Süden der Einheitsgemeinde dar. Nun beschäftigten sich die Mitglieder des Bau- und Vergabeausschuss mit einem Antrag auf Erweiterung. Was die Bürger jetzt wissen müssen.