Mehr als 100 Teilnehmer kamen zur gemeinsamen Wanderung nach Hödingen. Warum die Veranstaltung so beliebt ist.

Die Wanderer nehmen beim Start am Sportlerheim eine Abkürzung über den Fußballplatz und orientieren sich dann in Richtung Wald.

Hödingen - Insgesamt 130 Wanderer machten sich gestern Vormittag am Hödinger Sportlerheim zu einer gemeinsamen Tour auf – „einmal durch’t Holte“, wie einer der Beteiligten sagte. Zum Essen saßen dann die 170 Teilnehmer im Saal und ließen sich Grünkohl mit Kassler, Bauch und Knackern schmecken.

Seit 16 Jahren kocht Andy Schlürscheid ehrenamtlich für die Wanderer. Der Hödinger ist Kantinenleiter und damit Chefkoch in einer Großküche. Für die kleinen Wanderer gab es Nudeln und Tomatensoße. Sein Vater Ludger Schlürscheid, der Vorsitzende des Sportvereines, hatte das Organisatorische übernommen.

Ludger Schlürscheid (r.) schaut in die Küche, wo Sohn Andy Schlürscheid den Grünkohl kocht. Foto: Marita Bullmann

Seit 2006 lädt Gemania Hödingen alljährlich zu einer Wanderung ein. Vorher wurde das in kleinem Rahmen privat organisiert. Seither erfreut sich dieser volkssportliche Start ins neue Jahr immer größerer Beliebtheit. Dazu kommen auch viele Unternehmungslustige aus den Nachbarorten. Gewandert wird immer dieselbe, etwa sechs Kilometer lange, Route mit zwei Pausen unterwegs.

Germania Hödingen hat knapp 50 aktive Mitglieder in den Abteilungen Kegeln und Darts. Die Dartssportler, die in drei Mannschaften antreten, spielen in der Bezirksoberliga und Bezirksklasse. Die Wanderungen sind für alle ein Höhepunkt.