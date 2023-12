Fred Pasemann weist auf eines der großen Probleme bei der Störung hin. In der Hohen Börde in Sachsen-Anhalt war durch eine Havarie das Internet für mehrere Tage ausgefallen.

Irxleben - Plötzlich ging nichts mehr: Bereits am vergangenen Freitag, gegen 10.50 Uhr, fiel in den Haushalten und bei ansässigen Firmen in der Hohen Börde das Internet aus. Schuld war eine Havarie bei der Deutschen Glasfaser in der Region.