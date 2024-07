Erst mit Verspätung konnte der Pappel-Cup in Eimersleben zum Sportfest starten. Dafür wurden sich bis in die Nacht hinein spannende Duelle um den begehrten Pokal geliefert.

Eimersleben - Es hat nicht sollen sein, doch an den Eimerslebern und ihren zahlreichen Gästen hat es nicht gelegen, dass die deutsche Nationalmannschaft im Viertelfinale der Europameisterschaft 2024 ausgeschieden ist. Das Sportfestwochenende von Grün-Weiß wurde nämlich auch für ein Public Viewing im Festzelt am Sportplatz genutzt, als die deutsche Nationalmannschaft im ersten Spiel des Viertelfinals gegen Spanien auf dem Platz stand.

Dadurch, dass auch noch eine Verlängerung ausgetragen werden musste, konnte der traditionelle Pappel-Cup erst mit mehr als zweistündiger Verspätung angepfiffen werden. „Doch wer Fußball spielt, der will auch Fußball gucken“, ist Stephan Beniers, der Vorsitzende des Sportvereins, überzeugt. Und die Zuschauer erlebten schließlich durch die Verlängerung ein 120-minütiges, gutes kampfbetontes Spiel.

Siegerehrung kurz vor Mitternacht

Im Anschluss gaben die Mannschaften beim Pappel-Cup ihr Bestes. Kurz vor Mitternacht und nach 14 Spielen auf Kleinfeld standen die Finalspiele zur Ermittlung von Sieger und Platzierten fest. Die Hopfen-Oligarchen standen schließlich auf dem obersten Siegertreppchen, gefolgt vom Team Familie, der BSG Traktor Sommerschenburg und dem Sauna-Club. Die weiteren Platzierungen konnten aufgrund der fortgeschrittenen Stunde nicht mehr ausgespielt werden, schließlich lief parallel schon Discomusik.

Vor dem Fußballabend hatten bereits die jüngsten „Teichwichtel“ aus der Kindertagesstätte ihren großen Auftritt. Sie erfreuten die Besucher auf dem Sportplatz mit einem kleinen Programm, ehe ein Stationsbetrieb eingeläutet wurde, an dem alle Familien gleichermaßen teilnehmen konnten, um Spaß zu haben. Gleichermaßen war an das leibliche Wohl gedacht worden.

Die riesige aufgeblasene Dartswand verband Darts und Fußball. Beim Zielkicken konnte sich jeder Sportfestbesucher ganz ungezwungen ausprobieren. Foto: Carina Bosse

Auf dem Sandplatz fand am nächsten Vormittag das traditionelle Volleyballturnier der Grün-Weißen statt. Acht Mannschaften, darunter aus Wefensleben, Neuenhofe, Bregenstedt und Uhrsleben, hatten sich im Vorfeld beim Gastgeber angekündigt. Die Freizeitspieler lieferten sich spannende Duelle am Netz, ehe am frühen Nachmittag die Sieger feststanden und die Fußballer mit einem Testspiel gegen Viktoria Bartensleben das Zepter übernahmen. Wer Lust hatte, konnte sich an einer Darts-Fußball-Wand versuchen.

Voll besetzt verlief das Dartsturnier im „501 Master out“ im Sportlerheim. Die vier Automaten glühten, ehe die Sieger unter den 32 gemeldeten Teilnehmern feststanden. Mit einem Frühschoppen im Festzelt konnte das Sportfest dann am nächsten Morgen ganz in geselliger Art und Weise ausklingen.