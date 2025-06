Süplingen/vö. - Zwar durften die Süplinger Hortkinder ihr neues Domizil bereits Mitte Mai in Beschlag nehmen – nun ist das sanierte Gebäude von Bürgermeister Bernhard Hieber (SPD) auch von offizieller Seite übergeben worden.

Die Stadt Haldensleben hatte das ehemalige Kita-Haus in den vergangenen zweieinhalb Jahren umfassend sanieren und zum Hort umbauen lassen. Bereits seit 2019 waren die Hortkinder in einem Übergangsquartier im Bürgermeisterbüro und einem weiteren Raum im „Haus der Vereine“ in Süplingen untergebracht. Die Baracke, in der der Hort „Wirbelwind“ zuvor untergebracht gewesen ist, war abgerissen worden.

Nun können unter der Leitung von Wenke Weißgerber bis zu 35 Kinder im neuen Hort spielen, basteln, kochen und entspannen. Die Sanierungskosten in Höhe von 670.000 Euro trägt die Stadt selbst.