Neuer Eigentümer des Autozulieferers Ifa aus Haldensleben ist der US-amerikanische Mitbewerber Neapco. Der Co-Geschäftsführer von Ifa, Stefan Bultmann, erläutert die Hintergründe.

Ifa aus Haldensleben wird wieder verkauft: Das ist bisher bekannt

Bei Ifa in Haldensleben arbeiten rund 900 Mitarbeiter.

Haldensleben - Das US-amerikanische Unternehmen Neapco übernimmt den Automobilzulieferer Ifa aus Haldensleben. Am Sitz in der Börde arbeiten 900 Mitarbeiter und weltweit 2.200. Ifa-Geschäftsführer Stefan Bultmann sieht den Verkauf als strategischen Erfolg.