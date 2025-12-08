weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Paukenschlag bei Autozulieferer: Ifa aus Haldensleben wird wieder verkauft: Das ist bisher bekannt

Paukenschlag bei Autozulieferer Ifa aus Haldensleben wird wieder verkauft: Das ist bisher bekannt

Neuer Eigentümer des Autozulieferers Ifa aus Haldensleben ist der US-amerikanische Mitbewerber Neapco. Der Co-Geschäftsführer von Ifa, Stefan Bultmann, erläutert die Hintergründe.

Von Robert Gruhne Aktualisiert: 08.12.2025, 17:21
Bei Ifa in Haldensleben arbeiten rund 900 Mitarbeiter.
Bei Ifa in Haldensleben arbeiten rund 900 Mitarbeiter. Foto: Ifa

Haldensleben - Das US-amerikanische Unternehmen Neapco übernimmt den Automobilzulieferer Ifa aus Haldensleben. Am Sitz in der Börde arbeiten 900 Mitarbeiter und weltweit 2.200. Ifa-Geschäftsführer Stefan Bultmann sieht den Verkauf als strategischen Erfolg.