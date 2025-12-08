Im Prozess um eine Fehde zwischen konkurrierenden Barbershop-Betreibern wird der Prozess am Amtsgericht Haldensleben fortgesetzt. Weitere Zeugen werden vernommen. Die Polizei findet verdächtiges Projektil auf Magdeburger Ring, jedoch keine Waffe.

Nach einer möglichen Schießerei auf dem Magdeburger Ring Anfang 2024 hat die Polizei ein verdächtiges Projektil gefunden. Unklar ist, woher es stammt.

Magdeburg/Haldensleben - Im Prozess um eine Fehde zwischen zwei konkurrierenden Barbershop-Betreibern aus der nördlichen Börde, die in einer Verfolgungsjagd und möglicherweise sogar Schüssen auf dem Magdeburger Ring gipfelte, haben weitere Zeugen ausgesagt. Auf der Anklagebank sitzen drei Männer, die an den Taten beteiligt gewesen sein sollen. Am zweiten und dritten Prozesstag am Amtsgericht Haldensleben kamen Polizeibeamte zu Wort, die an jenem Januartag 2024 Dienst hatten.