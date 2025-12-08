Zwischen Wernstedt und Engersen sprudelte es am Sonntag aus dem Erdreich. Dafür gab es in angrenzenden Orten kein Trinkwasser. Was war da los?

Das kaputte Wasserrohr am Weg zwischen Wernstedt und Engersen zeugte am Montag noch von der Havarie am Sonntag.

Wernstedt/Engersen - Aus vielen Wasserhähnen in Wernstedt, Neu-Wernstedt und Engersen tröpfelte es nur noch. Aber auch darüber hinaus war am Sonntagvormittag aufgrund des geringen Drucks deutlich zu spüren, das etwas mit der Trinkwasserversorgung nicht stimmte. Was genau da los war, das erläuterte jetzt Karsten Scholz, der Technische Leiter des Wasserverbandes Gardelegen, auf Volksstimme-Anfrage.