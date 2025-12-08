Notdienst musste einschreiten Riss in der Hauptleitung: Havarie in der Trinkwasserversorgung
Zwischen Wernstedt und Engersen sprudelte es am Sonntag aus dem Erdreich. Dafür gab es in angrenzenden Orten kein Trinkwasser. Was war da los?
08.12.2025, 18:00
Wernstedt/Engersen - Aus vielen Wasserhähnen in Wernstedt, Neu-Wernstedt und Engersen tröpfelte es nur noch. Aber auch darüber hinaus war am Sonntagvormittag aufgrund des geringen Drucks deutlich zu spüren, das etwas mit der Trinkwasserversorgung nicht stimmte. Was genau da los war, das erläuterte jetzt Karsten Scholz, der Technische Leiter des Wasserverbandes Gardelegen, auf Volksstimme-Anfrage.