Bei einer Frau in Groß Ammensleben hat die Polizei einen Atemalkoholwert von 2,1 Promille gemessen. Trotzdem soll sie Auto gefahren sein.

Haldensleben. - In dubio pro reo – im Zweifel für den Angeklagten – fordert der Verteidiger am Ende des Strafprozesses gegen seine Mandantin vor dem Amtsgericht Haldensleben. Neben ihm auf der Anklagebank sitzt eine 43-jährige Frau, die beschuldigt wird, an einem Herbstabend 2023 völlig betrunken mit dem Auto durch Groß Ammensleben gefahren zu sein. Das Paradoxe: Sie soll die Polizei sogar selbst gerufen haben – jedoch wegen einer ganz anderen Angelegenheit.