In Groß Santersleben wird das Bier gefeiertHopfensaft wird im August gewürdigt

Groß Santersleben - Denn am 23. April 1516, also mittlerweile bereits vor 506 Jahren, wurde das Reinheitsgebot für Bier verkündet. International wird der Tag des Bieres seit einigen Jahren am ersten Wochenende im August gefeiert. Die Gemeinde Hohe Börde und die Ortschaft Groß Santersleben bereiten nicht zuletzt aus diesem Grund für den 6. August ein Fest des Bieres rund um das Groß Santersleber Hopfenhaus vor, informiert die Gemeinde in einer Pressemitteilung.