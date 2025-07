Staßfurt - Augen- und Ohrenzeugen fanden den Vorfall beim Salzlandfest bedauerlich. In der Öffentlichkeit gab es eine Auseinandersetzung zwischen Jugendbeirat und Melanie Zok, der ehrenamtlichen Koordinatorin der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Es ging um die Frage, ob Zok und Jugendbeirat trotz doppelter Belegung ihre Stände nebeneinander am Benneckeschen Hof aufbauen können. Eine Einigung gab es nicht, am Ende positionierte sich der Jugendbeirat am Sperlingsberg vor dem Theater.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.