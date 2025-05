In der Kronesruhe in Haldensleben entsteht ein weiteres Verwaltungsgebäude. Außerdem sollen die Rettungswache saniert, ein Übungsplatz gebaut und der Außenbereich umgestaltet werden.

In Haldensleben entsteht ein Millionen-Neubau für die Kreisverwaltung

An der Kronesruhe entsteht ein neues Gebäude für die allgemeine Verwaltung des Amtes für Brand-, Katastrophenschutz und Rettungswesen.

Haldensleben. - Knapp zwei Jahre nach dem Ende der Sanierungsarbeiten in der Außenstelle der Kreisverwaltung in der Kronesruhe 8 in Haldensleben wird dort erneut gebaut.