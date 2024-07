Obwohl das neue Schuljahr ansteht, ist noch nicht endgültig klar, wie die Personalsituation in Haldensleben nach den Sommerferien an den einzelnen Schulen aussehen wird. Das Landesschulamt ordnet die Situation ein.

In Haldensleben fehlen Lehrer: Welche Schulen und Fächer am meisten betroffen sind

In Haldenslebens weiterführenden Schulen fehlt vor allem an den Förderschulen Personal. Doch auch an der Sekundarschule wird gesucht.

Haldensleben - Noch sind Sommerferien, es ist Urlaubszeit und so richtig an den Schulbeginn möchten die wenigsten denken. Doch zumindest im Landesschulamt des Landes Sachsen-Anhalt ist der Blick bereits auf die kommenden Monate gerichtet. Denn für Ausschreibungen von offenen Lehrerstellen an weiterführenden Schulen in Haldensleben sind sie zuständig.