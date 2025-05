Großaquarium in Magdeburg: Stadt will Idee endgültig begraben

Das Ozeanarium in Lissabon sollte Vorbild für das Großaquarium in Magdeburg sein.

Magdeburg - Große Vision oder Größenwahn – so titelte anno 2017 die Volksstimme über die just vorgestellten Pläne des damaligen Zoodirektors Kai Perret für ein Großaquarium in Magdeburg. Für mindestens 50 Millionen Euro sollte die Freizeitattraktion entstehen und überregional bis zu 400.000 Besucher pro Jahr nach Magdeburg locken – so seine Idee.