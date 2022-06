In Irxleben testet die Chefin selbst auf Corona

Cornelia Weise-Uebegünne hat sich in Irxleben ein zweites berufliches Standbein Standbein geschaffen. In ihrer früheren Branche hat sie es zurzeit dagegen schwer.

Cornelia Weise-Uebelgünne führt an Ortsbürgermeister Jürgen Heitmüller einen Schnelltest durch. 15 Minuten später bekommt er das Testergebnis auf sein Handy.

Irxleben - Der Landkreis Börde gehört neben Hildburghausen in Thüringen gerade bundesweit zu den Landkreisen mit der höchsten Corona-Inzidenz, und das Testen gehört mittlerweile beinahe in jedem größeren Betrieb zum Alltag. Das ist in Irxleben nicht anders.