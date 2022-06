In Velsdorf rodeln die Kinder auch im Sommer

Lasse (v. vorn), Arne und Zoe testen die Sommerrodelbahn. Daniel May ist einer der Väter der Sportkidner und beaufsichtigt die Bahn.

Velsdorf - Spaß an der Bewegung stand beim Kinderfest zum Abschluss der Saison auf dem Sportplatz in Velsdorf im Mittelpunkt. Ziel ist es, unter Anleitung von Übungsleitern der Sportgemeinschaft (SG) Velsdorf-Mannhausen Kinder durch eine altersgerechte Methodik an ein regelmäßiges Sporttreiben heranzuführen. „Dabei brauchen die Kinder Spielräume, um ihre Fähigkeiten zu testen. Zur Wahl stehen neben Fußball auch das Turnen", weiß Oliver Witzke, der gemeinsam mit seinen Vereinsfreunden von der Sportgemeinschaft (SG) Velsdorf-Mannhausen den Nachwuchs trainiert. Auf dem Platz unter den alten Eichen toben über 50 kleine Sportler. „Insgesamt – mit den Geschwistern und Eltern – sind es über 150 Personen“, erklärte Witzke. Hauptattraktion ist eine Rodelbahn. Mit Schlitten gleiten die Knirpse auf einer Rollbahn über den Platz.