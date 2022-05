Irxleber Gewerbetreibende sind sauer, weil Parkplätze für Kunden verschwinden

Die Darre in Irxleben soll verschwinden und einem Betreuungszentrum Platz machen. Dass allerdings auch die Stellplätze für Autos verschwinden, stößt auf Unverständnis.

Die Stellplätze an der Niederndodeleber Straße vor der alten Darre sollen im Zuge der Neubebauung der Fläche verschwinden, dabei werden sie von den anliegenden Geschäften für ihre Kunden dringend benötigt.

Irxleben - „Hier werden gleich mehrere unternehmerische Existenzen und auch die Sicherheit aufs Spiel gesetzt“, sagt Dirk Beckert. Der Inhaber des „Café Ambiente“ in der Niederndodeleber Straße in Irxleben blickt voller Sorge in die nahe Zukunft.