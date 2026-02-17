Elfriede Gusewski hat in Haldensleben ihren 100. Geburtstag gefeiert. Die gebürtige Bornstedterin hat in ihrem Leben nicht nur extreme politische, technologische und gesellschaftliche Umbrüche, sondern auch ganz persönliche Schicksalsschläge erlebt.

Elfriede Gusewski aus Bornstedt hat im Pflegeheim Josephinum ihren 100. Geburtstag gefeiert. Zu den Gratulanten gehörte auch Bürgermeister Bernhard Hieber.

Haldensleben - Elfriede Gusewski hat in ihrem Leben ein Jahrhundert voller extremer politischer, technologischer und gesellschaftlicher Umbrüche miterlebt. 1926 geboren, spannt sich ihr Leben von der Nachkriegszeit des Ersten Weltkrieges über den Zweiten Weltkrieg, die DDR bis ins digitale Zeitalter. Am 15. Februar feierte sie ihren 100. Geburtstag.