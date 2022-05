Angebot für Landgemeinden Jugendarbeit soll in Oebisfelde noch mobiler werden

Die Freude über einen silberfarbenen Kleinbus in der Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen ist groß. Warum das Mobil gerade für die Kinder und Jugendlichen in den kleinen Orten der Gemeinde so wichtig ist, erklärt Sophia Müller, Teamleiterin der Jugendförderung des Landkreises Börde.