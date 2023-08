Die Vorbereitungen für die fünften „Karl-May-Festtage“ in Süplingen laufen auf Hochtouren. Es werden Treppen erneuert, Gebäude verstärkt und Löcher ausgehoben. In diesem Jahr warten einige Neuerungen während des Fests auf die Besucher am Canyon.

Süplingen - Die Sonne flirrt über dem Canyon, während die freiwilligen Helfer rund um Lutz Constabel die „Karl-May-Festtage“ vorbereiten. „Es ist das fünfte Jahr, wir bekommen regen Zuspruch“, sagt Constabel. „Mehrere Reitvereine haben sich angemeldet, Schützenvereine und die Indianerfreunde aus Plötzky und Dresden.“ Etwa 100 Mitwirkende würden bei der Veranstaltung helfen und mitmachen. Was können die Besucher erwarten?

„Das Thema dieses Jahr ist ,Goodbye Winnetou – endlich wieder Büffel am Canyon’. Damit wollen wir zeigen, dass sich die Natur aus sich selbst wieder erhebt.“ Deswegen sollen in diesem Jahr zum ersten Mal während der Show auch echte Büffel auf dem Gelände sein. „Sie sind auch ein Symbol dafür, dass Tiere, die es hier lange Zeit nicht mehr gab, wieder heimisch werden. Etwa der Wolf.“

Haldensleben: Westernausritt und Canyon-Cup

Da es das fünfte Fest ist, wurde das Programm zudem erweitert. „Wir haben bereits am Donnerstag um 19 Uhr für alle Helfer und ehemaligen Helfer eine Feier zur Anerkennung ihrer Arbeit. Am Freitag treffen dann alle Mitwirkenden ein, können sich auf der Koppel einrichten und die Zelte aufbauen.“

Die Vorbereitungen für die Karl-May-Festtage in Süplingen laufen auf Hochtouren. Foto: Kaya Krahn

Doch bevor es losgehen kann, muss noch einiges erledigt werden. „Wir haben die Treppen neu saniert, genau wie die Balken. Beim Saloon wollen wir noch die Statik verbessern, einige Bretter befestigen. Dann wollen wir noch einen Tank sichern, für Löschzwecke“, sagt Constabel. „Die Freiwillige Feuerwehr Haldensleben haben wir in diesem Jahr auch integriert in die Show. Und für Löschzwecke, wenn etwas brennen sollte.“

Programm der „Karl-May-Festtage“:

19 Uhr: Westerngala für alle Mitwirkenden

ab 19 Uhr: Begrüßung der Wild-West-Freunde

ab 10 Uhr: Canyon-Cup für Jedermann

15 Uhr: erste Vorstellung

18 Uhr: Live-Musik am Saloon

ab 10 Uhr: Westernkirche Andacht und „Westernausritt“ mit geführter Fahrradtour in die Wildnis

12 Uhr: Apache-Live-Stunt-Show

14.30 Uhr: zweite Vorstellung

Die Veranstaltung sei etwas für alle Altersklassen. „Es gibt zum Beispiel tolle Preise beim Canyon Cup zu gewinnen“, sagt der Veranstalter. „Etwa beim Bogenschießen und Kanufahren – wir haben auch extra unsere Bootsstaffel vergrößert.“ Es gäbe aber nicht nur während des Wettkampfs die Möglichkeit, die Kanus und das Bogenschießen zu nutzen, sondern während des gesamten Wochenendes.

Am Sonnabendabend wird es im Anschluss der Hauptshow noch Live-Musik geben. Am Sonntag geht das Programm dann wieder früh weiter – und zwar mit einer Neuerung im Programm: „Es wird neben der Westernandacht am Sonntag ab 10 Uhr auch einen ,Westernausritt’, sprich eine geführte Fahrradtour in die heimische Wildnis, geben. Unter anderem zur Silberkuhle und ins Frühlingstal“, sagt Constabel.