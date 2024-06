Für die Karl-May-Festtage in Süplingen laufen die Aufbauarbeiten. Welche Geschichte in diesem Jahr erzählt wird und was sonst noch auf die Besucher zukommt.

Süplingen - Ankommen, eintauchen und genießen – so beschreibt Lutz Constabel das Motto für die anstehenden Karl-May-Festtage am Süplinger Canyon. Er ist der Veranstalter und Organisator – und schon ganz aufgeregt: „Ich kann es kaum abwarten.“

Das Thema in diesem Jahr ist „Der letzte Mohikaner.“ Dabei handelt es sich um die Kämpfe der Franzosen gegen die Briten um die koloniale Vorherrschaft im Norden von Amerika. Beide Parteien haben dabei indianischen Verbündete. Nachgestellt wird der Kampf am Fort Henry im Jahr 1757. „Wir haben ein großes Team aufgestellt. Von einer Live-Stunt-Show bis hin zu Kanonenschüssen wird es viel Action geben“, sagt Constabel. Mit dabei sind unteranderem der lokale Jagdverein sowie Mitglieder des Süplinger Narrenbunds. Rund 150 Menschen wirken sowohl auf der Bühne als auch hinter den Kulissen mit. „Wir sind jetzt noch in den letzten Aufbauarbeiten. Eine neue Tribüne, eine Bühne für Musiker sowie das Dach am neuen Fort Henry stehen noch an“, so Constabel.

Lokale Versorgung

„Für uns ist es unwahrscheinlich wichtig, die Versorgung so lokal wie möglich zu organisieren“, meint der Veranstalter. Dabei bezieht er sich auf die Versorgung von Herstellern vor Ort. So gibt es zum Beispiel Eis aus Langenweddingen, Bier aus Magdeburg und Süplinger Fleischspezialitäten.

Besonders ist in diesem Jahr der indianische Fünfkampf. In den Disziplinen Kanufahren, Axtwerfen, Laufen, Schwimmen und Bogenschießen können sich die Teilnehmer beweisen. „Wir haben einen Titelverteidiger aus Braunschweig. Wir brauchen jemanden, der ihn mal von seinem Treppchen holt“, sagt Constabel und lacht dabei. „Es kann jeder mitmachen. Männer, Frauen und Kinder sind willkommen.“ Kinder sollten bereits schwimmen können, Wechselkleidung wird empfohlen.

Eigene Währung bei den Festtagen

Bezahlt wird in diesem Jahr mit dem „Canyon Dollar.“ Eine Währung, die vor Ort gegen Euro eingewechselt werden kann. „Allerdings nur in bar, wir werden vor Ort kein Kartengerät haben.“

Das offizielle Programm beginnt Sonnabend, 29. Juni, und Sonntag, 30. Juni, jeweils ab 10 Uhr. Am Freitag gibt es ab 16 Uhr eine Begrüßungsrunde. „Zur Generalprobe am Donnerstag ab 18 Uhr sind Zuschauer willkommen“, so der Veranstalter. Eintritt beträgt für Erwachsene sieben Euro, Kinder bis 13 Jahre kommen kostenlos auf das Gelände.

Karten gibt es vor Ort oder im Vorverkauf in Haldensleben im Bücherkabinett, in der Goldschmiede Dorendorf sowie in der Campingoase Süplingen.