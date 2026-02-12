Es wird laut in Haldensleben: Vom 12. bis 14. Februar ist die „Echte Gilde der Marktschreier“ zu Besuch. Aal-Hinnerk, Nudel-Kiri, Käse-Mey, Milka-Maaaxxx und Taschen-Ole bringen nordisches Fischmarkt-Flair in die Stadt.

Haldensleben - Sie touren durch ganz Deutschland und bringen mit ihren flotten Sprüchen Hamburger Fischmarkt-Flair in die Stadt. Nun ist die „Echte Gilde der Marktschreier“ für drei Tage zu Gast in Haldensleben.

Noch bis Sonnabend, 14. Februar, bieten die Händler auf dem Markt unter lautstarkem Einsatz ihrer Stimme ihre Ware feil: Ob italienische Teigwaren von Nudel-Kiri, Wurst-Angebote vom Wattwurm, frischer Fisch von Aal-Hinnerk, Käthe-Kabeljau mit ihren Fischbrötchen oder der Käse-Mey mit 100 verschiedenen Käse-, Milch- und Molkereiprodukten.

Beim "Wattwurm" gibt es Wurstwaren. Foto: Vivian Hömke

Daneben bieten weitere Kaufleute Kleidung, Taschen, Schuhe oder Streetfood an – von deftigen Spezialitäten auf dem Schwenkgrill über süße Crêpes bis zu Pommes oder ungarischen Lángos. Zudem lädt ein Krammarkt Schnäppchenjäger zum Stöbern ein.

Mit einem Fassanstich von Haldenslebens Bürgermeister Bernhard Hieber (SPD) wurde der Markt am Donnerstag (12. Februar) offiziell eröffnet. Geöffnet ist täglich in der Zeit von 10 bis 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.