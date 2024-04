Wer in Haldensleben einen Augenarzt braucht, muss lange Fahrtwege in Kauf nehmen, wenn er noch nicht in der Kartei der Arztpraxis ist.

Haldensleben - Wer in Haldensleben einen Augenarzttermin braucht, muss oft lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Ein Grund: Die Börde ist einer von wenigen Landkreisen in Sachsen-Anhalt, in dem Augenarztstellen offen sind. Welche Möglichkeiten haben Patienten?