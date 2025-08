Imbiss in der Börde Kaum zu glauben: Bratwurst zum halben Preis – Imbiss eröffnet mit Herz und heißem Grill.

Ein Hauch von Thüringen zieht durch Erxleben: Am 1. August eröffnet ein Imbiss mit echter Leidenschaft. Auf was sich die Gäste freuen können. Am Eröffnungstag kosten alle Speisen nur die Hälfte.