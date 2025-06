Magdeburg - In einer Serie erzählen Menschen aus Magdeburg mit Ost- oder West-Hintergrund ihre Geschichte über Wiedervereinigung und Deutsche Einheit seit 35 Jahren. Heute: Heiko Paelecke, Geschäftsführer der Bürgschaftsbank und der Mittelstandsbank:

Der Fall der Grenzen zwischen beiden deutschen Staaten im Oktober 1989 kam für Heiko Paelecke eher überraschend. Er war mit seinem Studium der Außenwirtschaft in Berlin fast fertig, seine Tochter gut ein halbes Jahr alt und seine Frau war als Ärztin gerade im Praktikumsjahr. Da hatte die junge Familie alle Hände voll zu tun. Es gab wenig Zeit, große Pläne zu schmieden.

Die Diplomarbeit von Heiko Paelecke beschäftigte sich mit dem größten Betrieb in Magdeburg, dem Sket. Es ging um den Export von Walzwerksanlagen, die in alle Welt, in den Osten wie den Westen, verkauft wurden. Die Ausbildung war bestens, sprachlich versiert wusste der junge Absolvent gut, wie Export in beiden Systemen funktioniert.

Handwerkskammer und Netzwerk von Staaten

Trotzdem blieb die Frage nach einer Zukunft in unsicheren Zeiten. Wird das Riesenkombinat weiter existieren, ist hier eine Laufbahn möglich? Nach seinem Start im Sket wechselt Heiko Paelecke in das Euro Info Centre, das zu diesem Zeitpunkt von der Handwerkskammer Magdeburg geführt wurde. Das EIC, so die Kurzform, koordinierte die Zusammenarbeit kleiner und mittelständischer Unternehmen im europäischen Wirtschaftsraum, war Teil eines europäischen Netzwerks der beteiligten Staaten. „Hier konnte ich meine Kenntnisse aus dem Studium gut verwerten, konnte beraten und unterstützen. Aber ich wollte anpacken, selbst Dinge bewegen“, so Heiko Paelecke.

Frauen in der Welt der Banken

Zu diesem Zeitpunkt suchte die Norddeutsche Landesbank, kurz Nord LB, dringend gut ausgebildete junge Leute. Das alles traf auf den jungen Familienvater zu. Er durchlief etliche Stationen innerhalb der Nord LB an mehreren Standorten und erinnert sich heute noch gut an eine Praktikumsarbeit, die sich mit der Einbeziehung von Frauen in die Bankenwelt beschäftigte.

Industriefirmen wieder da

„Ich habe da einfach aus meinen Erfahrungen als junger Familienvater geschöpft, über das System von Kitas und Kindergärten als Voraussetzung für Arbeitsangebote für Frauen geschrieben. Das war gelebte Erfahrung. Dabei wurde mir bewusst, dass man positive Erfahrungen zusammenführen muss, was dann wieder allen nutzt.“ Kurze Zeit später erhielt Heiko Paelecke das Angebot, die Nord LB in Magdeburg mit zu unterstützen, hier im Firmenkundengeschäft seine Kenntnisse und Erfahrungen einzusetzen. In dieser Funktion begegneten ihm unter anderem die bekannten großen Industriefirmen wieder.

Banken sollen der Wirtschaft helfen

„Wir alle hatten ein Ziel: Die Wirtschaft im Osten mit zu finanzieren, sie wieder auf die Beine zu bringen. Mir ging es ganz persönlich darum, die Möglichkeiten der Bank in die Entwicklung des Heimatbundeslandes einzubringen. Diese Anpack-Mentalität brauchen wir heute wieder.“ Als einer der beiden Geschäftsführer der Bürgschaftsbank und der Mittelständischen Beteiligungsgesellschaft seit 2012 kann er diesen Gedanken und den Willen dazu umsetzen. Die BB und die MBG, so die Kurzformen, sind Selbsthilfeorganisationen der Deutschen Wirtschaft.

Hier geht es um Kredite und Kapital

Es geht um Hilfe für fehlende Sicherheiten im Mittelstand, mit dem die Geschäftsbanken dann weitgehend vom Risiko einer Kreditausreichung entlastet werden und um die Bereitstellung von Beteiligungskapital. Und Risiken spielen in der Wirtschaft derzeit wieder eine große Rolle, wie Heiko Paelecke erläutert, „aber dafür sind wir ja da“.

Türen geöffnet für Freiheit und Glück

Rückblickend auf die 35 Jahre Deutscher Einheit ist Heiko Paelecke dankbar für die Entwicklung, die ihm und seiner Familie die Türen öffnete und die Chance gab, das Leben in Freiheit und Glück zu gestalten.

Der Geschäftsführer der Bürgschaftsbank ist optimistisch, dass die Wirtschaft in Magdeburg sich so erfolgreich wie bisher entwickelt. Die ganz großen Unternehmen des Schwermaschinenbaus sind weg, doch etliche gut aufgestellte Mittelständler sind entstanden. Das ist ein breites Fundament für die weitere Entwicklung der Wirtschaft, wie auch für die Stadt selbst, die in den zurückliegenden Jahren ebenfalls zu neuer, grüner Schönheit gefunden hat.