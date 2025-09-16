Ein Fest zum 30-jährigen Jubiläum für Ehemalige und Freunde feierte der Verein „Kids&Co.“ am Waldring 113d. Neben den Feierlichkeiten wurde die langjährige Mitarbeiterin Silvia Düwald verabschiedet.

„Kids&Co.“ am Haldensleber Waldring wird 30: Vereinsvorsitzender Christian Heyden (rechts oben) steht mit Vereinsmitglied Nicole Koch, der langjährigen Mitarbeiterin Silvia Düwald, dem Leiter der Einrichtung Victor Ogbonna und Mitgründerin Renate Bertram auf der Treppe zum Gebäude.

Haldensleben. - Auf dem Süplinger Berg sind die Mitglieder des Vereins „Kids&Co.“ in Partystimmung: Seit 30 Jahren arbeiten die Mitglieder und Mitarbeiter mit Kindern auf dem Gelände am Waldring. Sie fungieren als Unterstützung für Familien oder Schulen und bieten neben der Hausaufgabenhilfe auch viele Freizeitangebote an, erklärt Nicole Koch. Das Gelände des Vereins ist gerade durch die Nähe zu Kitas, Schulen und zum Rolli-Bad ein optimaler Standort für Familien und Kinder.