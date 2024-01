„Beekstrolche“ in Bülstringen überraschen Erzieherin Marina Müller an ihrem letzten Arbeitstag mit einem Programm und vielen Geschenken. Die Gemeinde sorgt Jahr für Jahr dafür, dass das Kita-Gebäude erhalten bleibt.

Bülstringen. - Heimlich versammeln sich alle Mädchen und Jungen der Kindertagesstätte sowie Eltern und viele Gäste draußen auf dem Spielplatz der Villa, um Erzieherin Marina Müller an ihrem letzten Arbeitstag mit einem Programm zu überraschen.

„Marina geht in Rente und verlässt unser Nest. Wir sagen Danke, wünschen viel Glück und hoffen, sie denkt gern an uns zurück“, singen die „Beekstrolche“.

„Auf Wiedersehen“, sagt im Besonderen Christiane Schleuder, Leiterin der Kita in Bülstringen, im Namen ihres Teams. Marina Müller arbeitete von 1977 bis 1979 in den Keramischen Werken. „Die Arbeit dort hat ihr nicht gefallen, deshalb absolvierte sie eine Erzieherausbildung“, erzählt die Kita-Leiterin.

Seit dem 1. November 1999 – also seit etwas mehr als 24 Jahren – ist sie in der Bülstringer Kindereinrichtung tätig. „Du warst Wegbegleiterin ganz vieler Kinder von klein bis groß, hast Nasen geputzt und Tränen getrocknet, Windeln gewechselt und Schleifen gebunden“, denkt Christiane Schleuder zurück.

Wellness-Reise nach Bayern

Nach den Ausführungen der Kita-Chefin habe es auch schwierige Momente gegeben. „Du bist kein Mensch, der den Kopf in den Sand steckt, behauptest dich und vertrittst deine Meinung. Wir haben Dich als liebenswerte und professionelle Kollegin sowie als Freundin kennengelernt, mit dir gelacht und geweint.“

Die Leiterin betont, dass die baldige Ruheständlerin immer zu allen Festen im Haus der Beek-Familie willkommen sei. Zum Abschied gibt es viele gebastelte Geschenke und ein aktives Wellnesswochenende im bayrischen Wald. „Ich bin überwältigt und sprachlos“, gesteht die 63-Jährige.

Bülstringens Bürgermeister Sven Fahrenfeld dankt der Erzieherin und hebt ihr langjähriges Wirken hervor. Schließlich habe sie auch seine Kinder betreut. Und weil Marina Müller gern im Garten buddelt, schenkt der Bürgermeister ihr Blumen zum Einpflanzen.

Blumen und Wein geschenkt

Tim Krümmling, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Flechtingen, gesteht, dass er mit dem Blick auf den Fachkräftemangel die Erzieherin nicht gern gehen lasse. „Alle wollen, dass Sie wieder in die Kita kommen, vielleicht haben Sie später auch noch ein paar Stunden Zeit, die damaligen Kolleginnen zu unterstützen oder einfach nur mal ,Hallo’ zu sagen“, blickt Krümmling voraus. Er schenkt ihr eine Flasche Wein, die sie nach der Gartenarbeit trinken könne.

Maler Andreas Bartels von der Haldensleber Firma MAWA Bauelemente & Fassaden verlegt den Fußbodenbelag in einem der Gruppenräume der Bülstringer Kita. Foto: Anett Roisch

57 Kinder besuchen derzeit die Kita. Die Gemeinde Bülstringen ist der Eigentümer vom Domizil der „Beekstrolche“. „Wir versuchen die Villa – so gut wie möglich – in Ordnung zu halten“, beschreibt Fahrenfeld, während drinnen die Maler in einem der frisch renovierten Gruppenräume den Fußbodenbelag verlegen. „Einige Schallschutzdecken haben wir bereits für den Arbeitskomfort der Mitarbeiter im letzten Winter eingebaut. Wir haben außerdem in den letzten Jahren immer wieder mal Gruppenräume und auch das Büro der Kita-Leiterin renoviert“, erklärt der Bürgermeister.