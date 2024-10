Neubau statt Sanierung in Haldensleben Kita „Max und Moritz“ wird erst 2027 neu gebaut: Wird der Spielplatz dann zerstört?

Die Kita „Max und Moritz“ in Haldensleben ist in die Jahre gekommen. Statt einer Sanierung soll es einen Neubau geben. Doch der lässt auf sich warten. Warum es so lange dauert und was mit dem Spielplatz passieren soll, in den jetzt noch Geld gesteckt wird.