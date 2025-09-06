Spiel, Spaß und Schnäppchen: Die Kita St. Johannes in Althaldensleben lädt im September zur großen Baby- und Kinderkleiderbörse mit Kinder-Flohmarkt und zum Mini-Wiesnfest ein.

Gut erhaltene Kinderkleidung aus zweiter Hand finden Schnäppchenjäger bei einer Kleiderbörse in der Kita "St. Johannes" in Althaldensleben.

Althaldensleben - Wenn am Freitag, 19. September, die Dämmerung anbricht, gehen im Katholischen Kindergarten „St. Johannes“ in Althaldensleben die Lichter nochmal an: Von 18 bis 20 Uhr veranstaltet der Förderverein der Kita eine große Baby- und Kinderkleiderbörse.

Neben gut erhaltener Kinder- und Jugendkleidung bis Größe 188 können Schnäppchenjäger mit Glück auch passende Schuhe, Spielzeug, Autokindersitze und Babyausstattung finden. Neu dazu kommt zudem ein Kinder-Flohmarkt, bei dem die Kleinen ihre aussortierten Spielsachen verkaufen können. Alle Kinder dürfen kostenlos mitmachen. Die Besucher können sich auch Gegrilltes und kalte Getränke schmecken lassen.

Lesen Sie auch:Mit Rolli auf Schnäppchenjagd: Großer Flohmarkt in Haldensleben feiert Premiere

Wer bei der Kleiderbörse mit einem eigenen Stand dabei sein möchte, kann sich noch bis zum 18. September anmelden. Wie die Veranstalter informieren, behalten bereits vergebene Anbieternummern der vergangenen Börse ihre Gültigkeit. Neue Bieternummern sind direkt über die Kita unter der Telefonnummer 03904/439 48 erhältlich. Die Standgebühr beträgt einmalig fünf Euro plus zehn Prozent des Verkaufserlöses. Die Einnahmen sollen der Kita zugute kommen.

Eine Woche später öffnet die Kita „St. Johannes“ ein weiteres Mal ihre Pforten für Besucher: Wie Einrichtungsleiter Gregor Schöpe mitteilt, wird am Freitag, 26. September, ein öffentliches Mini-Wiesnfest gefeiert. In der Zeit von 15 bis 19 Uhr gibt es im Kirchgang 2 in Althaldensleben eine bunte Mischung aus Spiel und Spaß - mit Kürbisschnitzen, Hüpfburg und mehr.