Übergabe, Verabschiedungen und Technikschau Feuerwehr Elbingerode lädt zum Tag der offenen Tür ein: Was Besucher erwartet

Zu einem bunten Programm beim Tag der offenen Tür lädt die Freiwillige Feuerwehr Elbingerode für Samstag, 20. September, ein. Dabei stehen Spiel und Spaß, vor allem aber der Fuhrpark im Mittelpunkt. Und der soll an diesem Tag offiziell Zuwachs bekommen.