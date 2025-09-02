weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Biederitz streicht weiter: Sportvereine zur Kasse: Beiträge sollen wegen Sparzwang steigen

Biederitz streicht weiter Sportvereine zur Kasse: Beiträge sollen wegen Sparzwang steigen

Die Sparwelle erreicht nun auch die Sportvereine in der Einheitsgemeinde Biederitz. Doch das ist nicht das Einzige, was sich hinsichtlich des Sports ändern soll.

31.12.9999, 23:59
Momentaufnahme bei Blau-Weiß Gerwisch gegen TSG Grün-Weiß Möser.
Momentaufnahme bei Blau-Weiß Gerwisch gegen TSG Grün-Weiß Möser. Foto: Michael Donau

Biederitz/Gerwisch/Heyrothsberge/Gübs/Königsborn/Woltersdorf. - Die Sparmaßnahmen der Gemeinde Biederitz sorgen für Unmut - auch wenn die Gemeinde mit dem Rücken zur Wand steht. Nun sollen neben den bereits bekannten Einsparungen, auch die Sportvereine stärker zur Kasse gebeten werden.