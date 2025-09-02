Die Sparwelle erreicht nun auch die Sportvereine in der Einheitsgemeinde Biederitz. Doch das ist nicht das Einzige, was sich hinsichtlich des Sports ändern soll.

Biederitz/Gerwisch/Heyrothsberge/Gübs/Königsborn/Woltersdorf. - Die Sparmaßnahmen der Gemeinde Biederitz sorgen für Unmut - auch wenn die Gemeinde mit dem Rücken zur Wand steht. Nun sollen neben den bereits bekannten Einsparungen, auch die Sportvereine stärker zur Kasse gebeten werden.