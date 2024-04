Als ich klein war, waren wir öfter im Haldensleber Museum zu Gast. Mit dem Kindergarten, mit der Grundschule, als Gymnasiasten und sicher auch mal mit der Familie.

Ich gebe zu: Ich kann mich nur noch an Bruchstücke erinnern. Als kleine Kinder fanden wir beispielsweise die große, präparierte Bache mit Frischlingen toll, die damals noch ganz präsent im Erdgeschoss stand. Aber auf jeden Fall war es ein Höhepunkt, wenn wir ins Museum gehen durften. Ob das kleineren und größeren Kindern heute noch genauso geht, wage ich zu bezweifeln.

Denn in Zeiten von Indoor-Spielplätzen, Badeparadiesen, Kletterparks und Co. geht es häufiger um Action, als darum, einen interessanten Ausflug zu machen, bei dem man noch was lernen kann. Dabei liegt das Gute doch so nah. Also ab ins Museum! Denn wenn keiner mehr hinginge, wäre es irgendwann verschwunden. Und das wäre ein Armutszeugnis für den ganzen Landkreis Börde.