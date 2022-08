Krankentage: Warum Arbeitnehmer in der Börde so oft ausfallen

Wenn es um das Thema Gesundheit geht, schneidet der Landkreis Börde nicht sehr gut ab. So wundert es nicht, dass Arbeitnehmer hier am zweitlängsten auf Sachsen-Anhalt gerechnet krank sind. Zwei Erkrankungen stechen dabei besonders hervor.

Haldensleben - In der Börde sind die Menschen überdurchschnittlich oft krank, beziehungsweise fallen überdurchschnittlich lange an der Arbeit aus. Nur in Mansfeld-Südharz werden noch mehr gelbe Scheine ausgestellt. Eine überraschende Einsicht: An Corona lagen die Fehlzeiten in der überwiegenden Zahl nicht.