Hohe Bürokratie

Unerwartet viele Forderungen an die Oebisfelder Verwaltung zum Drömlingsfest

Unerwartet viele bürokratische Hürden mussten die Beteiligten des am vergangenen Wochenende ausgetragenen dritten Drömlingsfestes nehmen. Dass die beliebte Veranstaltung in Brome mit über 5000 Besuchern am Ende dennoch erfolgreich über die Bühne ging, ist offenbar auch der Intervention von Biosphärenreservatschef Fred Baumann zu verdanken.