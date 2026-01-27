Die SPD-Politikerinnen sprechen beim Rundgang durch das Barockschloss über Möglichkeiten, Kultur vor Ort zu fördern.

Haldensleben - In Zeiten knapper Kassen wird der Rotstift auch häufig in der Kultur angesetzt. Das hat das Barockschloss in Hundisburg zuletzt zu spüren bekommen. Um darüber zu sprechen, wie solche Kulturorte gefördert werden können, hat die ehemalige Bundesinnenministerin Nancy Faeser gemeinsam mit Parteikollegin Franziska Kersten jetzt das barocke Bauwerk besucht.