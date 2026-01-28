EIL
Havarie in Oschersleben Havarie der Trinkwasserversorgung in Oschersleben: Daher kam das braune Wasser
Braun gefärbtes Leitungswasser hatte am Dienstagnachmittag bei vielen Oscherslebern Besorgnis ausgelöst. Inzwischen ist das Problem behoben.
28.01.2026, 10:33
Oschersleben - In Oschersleben wunderten sich am Dienstag, dem 27. Januar, viele Einwohner über verschmutztes und, nach Aussage von Betroffenen, leicht schmieriges Leitungswasser. Eine Mitteilung auf der Internetseite des Trink- und Abwasserverbandes Börde (TAV) gab schließlich Aufschluss: Eine Havarie der Trinkwasserversorgung sei die Ursache.