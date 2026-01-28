EIL
Corona und H3N2 Grippewelle ist im Harz angekommen - Kliniken berichten, wie ernst die Lage wirklich ist
Husten, Fieber, Gliederschmerzen: Die Grippe trifft den Harz früher als erwartet. Experten warnen vor einem möglichen Höhepunkt im Februar. Was Betroffene jetzt beachten sollten.
Aktualisiert: 28.01.2026, 10:27
Halberstadt. - Fieber, Husten, Schnupfen, Heiserkeit und Gliederschmerzen. Die Liste der Symptome, an denen die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Harz aktuell leiden, ist lang. Die Grippewelle hat den Harz erreicht. Die Mediziner haben aber Ratschläge für die Betroffenen.