Husten, Fieber, Gliederschmerzen: Die Grippe trifft den Harz früher als erwartet. Experten warnen vor einem möglichen Höhepunkt im Februar. Was Betroffene jetzt beachten sollten.

Grippewelle ist im Harz angekommen - Kliniken berichten, wie ernst die Lage wirklich ist

Wer an Grippe erkrankt ist, sollte zuhause bleiben und sich ins Bett legen. Im Harzkreis

Halberstadt. - Fieber, Husten, Schnupfen, Heiserkeit und Gliederschmerzen. Die Liste der Symptome, an denen die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Harz aktuell leiden, ist lang. Die Grippewelle hat den Harz erreicht. Die Mediziner haben aber Ratschläge für die Betroffenen.