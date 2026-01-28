weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  Corona H3N2: Grippewelle ist im Harz - So ist die Lage wirklich ist

Corona und H3N2 Grippewelle ist im Harz angekommen - Kliniken berichten, wie ernst die Lage wirklich ist

Husten, Fieber, Gliederschmerzen: Die Grippe trifft den Harz früher als erwartet. Experten warnen vor einem möglichen Höhepunkt im Februar. Was Betroffene jetzt beachten sollten.

Von Thomas Kügler Aktualisiert: 28.01.2026, 10:27
Wer an Grippe erkrankt ist, sollte zuhause bleiben und sich ins Bett legen. Im Harzkreis Symbolfoto: Maurizio Gambarini/dpa

Halberstadt. - Fieber, Husten, Schnupfen, Heiserkeit und Gliederschmerzen. Die Liste der Symptome, an denen die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Harz aktuell leiden, ist lang. Die Grippewelle hat den Harz erreicht. Die Mediziner haben aber Ratschläge für die Betroffenen.