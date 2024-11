Haldensleben. - Ist Haldensleben eine schöne Stadt? Perplexity sagt: Ja! Hinter dem Begriff steckt eine Suchmaschine, die auf künstlicher Intelligenz basiert und ausformulierte Antworten auf alle möglichen Fragen liefert – samt Quellenangabe. Die Volksstimme hat sich mit Perplexity mal ein bisschen über Haldensleben unterhalten und dabei Erstaunliches erfahren.

Wir wollten zunächst wissen, was denn die Stadt so schön macht. „Die Kombination aus historischem Charme, kulturellen Angeboten und natürlicher Umgebung macht Haldensleben zu einem attraktiven Ort für Einwohner und Besucher“, schwärmt Perplexity. Und die intelligente Suchmaschine findet noch mehr lobende Worte über den Ort: Insgesamt sei Haldensleben eine „charmante Stadt mit einer reichen Geschichte, schöner Architektur und einer Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten in der Natur“.

Na das klingt doch schon einmal ganz nett. Und was kann man in Haldensleben so unternehmen? Die Suchmaschine empfiehlt zum Beispiel einen Ausflug zum Schloss Hundisburg, einen Blick auf den Bülstringer Torturm, einen Besuch in der Kulturfabrik, einen Ausflug ins Freizeitbad „Aquanauta“ oder in den Tiergarten am Waldsee. Moment – wohin? In Haldensleben gibt es nur ein Schwimmbad – und zwar das Rolli-Bad. Noch nicht einmal Google kennt das „Aquanaut“ überhaupt. Und seit wann hat Haldensleben einen Zoo? Laut Internet gibt es höchstens einen Ort namens Bad Waldsee samt Wildgehege in Baden-Württemberg. Wie kommt Perplexity also auf die falschen Angaben?

Grenzen der Künstlichen Intelligenz

Vielleicht hilft ein Blick auf die Quellenangabe. Hinter jeder Antwort, die die KI ausspuckt, ist eine Ziffer vermerkt, über die sich der Ursprung der Information zurückverfolgen lässt. In diesem Fall ist die hinterlegte Quelle ein redaktioneller Beitrag auf der Webseite outdooractive.com, in dem sowohl das nicht vorhandene Freizeitbad „Aquanauta“ als auch der nicht existente Tiergarten in Haldensleben empfohlen werden. Des Problems mögliche Lösung steht ganz unten auf der Seite, wo auf Folgendes hingewiesen wird: „Teile dieses Inhalts wurden mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstellt“. Woher welche Infos genau stammen, ist nicht ersichtlich.

An dem Beispiel zeigen sich Grenzen maschineller Intelligenz. Sie saugt zwar blitzschnell Informationen aus dem Internet zusammen, macht aber einerseits die Quellen nicht immer transparent und ist anderseits nicht in der Lage, die Informationen zu hinterfragen.

Zum Schluss stellen wir Perplexity noch eine Frage, die jedes Jahr viele Menschen umtreibt: Wird es an Heiligabend 2024 in Haldensleben schneien? Die Antwort: „Es ist derzeit unwahrscheinlich, dass es an Heiligabend 2024 in Haldensleben schneien wird.“ Im Durchschnitt liege die Wahrscheinlichkeit für Schnee an den Feiertagen bei nur etwa 13 Prozent. Mal sehen, ob die KI damit am Ende Recht behält.