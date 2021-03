In Calvörde haben Unbekannte einen Briefkasten gesprengt. Die Polizei vermutet, dass dazu ein Böller benutzt wurde.

Calvörde l Ein lauter Knall weckte in der Nacht gegen zum Sonnabend einige Anwohner der Geschwister-Scholl-Straße in Calvörde im Landkreis Börde. Laut Polizei hatten unbekannte Täter kurz nach Mitternacht einen Sprengkörper, vermutlich Böller, in einen Briefkasten geworfen.

Der Briefkasten wurde dabei zerstört und ein Eingangstor leicht beschädigt. Verletzt wurde nach derzeitigen Stand niemand. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.