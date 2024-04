Was ist los am Wochenende in Burg, Genthin und Umgebung

Pferdepflügen in Schartau: Die Schlepperfreunde laden am Sonnabend zum Schaupflügen ein.

„Schwarz auf weiß“ am Freitag, 26. April, in Burg

Burg/Reesen/Jerichow/Gommern/Leitzkau - Am Freitagabend, 26. April um 19 Uhr treffen sich Literaturfreunde wieder in der Burger Stadthalle zur vielversprechenden Auftaktveranstaltung der Lesereihe „schwarz auf weiß“. Der Pelikan e. V. lädt herzlich dazu ein. Die Mitglieder Samira Bäger, Johanna Bulz, Klaus D. Vogt und Lutz Sehmisch werden Kostproben ihrer Arbeit vorstellen. Johanna Bulz arbeitet in einer Magdeburger Gruppe von Schreibenden, die übrigen wirken in der Burger Autorenrunde mit.

Für die Musik sorgt Martin Müller. Die Moderation des Abends liegt in den Händen von Edel Schimansky und Antje Reinhold.Die Lesereihe wird gefördert vom Landkreis Jerichower Land und unterstützt von der Stadt Burg.

Lesecafe in Genthin

Der Maler und Lyriker Andreas Müller aus Jerichow kehrt zurück in die Stadt- und Kreisbibliothek. Diesmal wird er im Lesecafè am Freitag, 26. April, um 14 Uhr, Gedichte vorstellen un dass könnte durchaus inspirierend für die Zuhörer sein. Denn Müller Reime entstehen oft in Alltagssituationen.

Eine Anmeldung ist möglich, unter 03933/80 56 27 oder per Mail info@bibliothek-genthin.com.

Puppentheater mit dem Grüfello in Genthin

Ein Puppentheater gibt es in Genthin-Nord. Von Freitag bis Sonntag, gastiert das Puppentheater der Familie Woitschack auf dem Parkplatz am Kaufland. Gespielt wird im großen Zelt das Stück „Der Grüffelo“. Die Geschichte einer Maus, die auf ihrem Spaziergang durch den Wald ein Ungeheuer namens „Grüffelo“ zunächst nur erfindet, dann aber tatsächlich trifft. Aber wirklich gruseln muss sich trotzdem niemand. Denn das Stück sei geeignet für kleine Mäuse und große Monster ab zwei Jahren und gehe kinderfreundliche 45 Minuten. Gespielt wird Freitag und Sonnabend um 16.30 Uhr und am Sonntag um 11 Uhr. Der Eintritt liegt bei zehn Euro pro Person. Das Puppentheater von Antonie und Wendolin Woitschack gehört zu den Traditionspuppentheatern in Mitteldeutschland. Seit vielen Jahren sind die Betreiber in der Region mit Gastspielen unterwegs.

Chorkonzert in der Kirche Gommern, Samstag, 27. April

Der gemischte Chor Gommern gibt am Sonnabend, dem 27. April, ab 15 Uhr in der evangelischen Kirche St. Trinitatis in Gommern sein alljährliches Frühlingskonzert. Unterstützt wird er dabei vom Gemischten Chor Leitzkau, dem Männerchor Pretzien, von Sängerin Cathleen Wolter als Solistin und von den „Dance Kids“ vom DRK-Hort aus Gommern.

Schaupflügen in Schartau

Das Schaupflügen in Schartau. Beginn ist um 10 Uhr auf dem Reiterplatz nahe zu Burg. Thomas Skiba

Schwere Maschinen im Einsatz. Am Sonnabend, 27. April, laden die Schlepperfreunde zum Schaupflügen nach Schartau ein. Los geht es um 10 Uhr. Das Gelände, der Reiterplatz, ist aus Burg kommend hinter dem Ortseingang rechts zu erreichen.

Krimidinner in Burg

Chicago 1935: Im Nachtclub Silencio kommt alles normale, kultivierte und kriminelle zusammen. Doch plötzlich bricht Shirley Palace, der Star des Silencio, auf der Bühne zusammen. Ein Fall für Privatdedektiv Harvey Cline.

Silencio ist ein spannendes und humorvolles Krimidinner mit Livemusik. Die Veranstaltung findet am Sonnabend, 27. April, von 19 bis 23 Uhr in der Kultur Brauerei Burg, im Steinhaus, statt. Einlass ist ab 18 Uhr. Karten sind zuvor im Steinhaus für 79 Euro erhältlich. Mit inbegriffen sind Buffet und Begrüßungsgetränk.

Frühlingswanderung in Magdeburgerforth

Beim Heimatverein „Gloinetal“ Magdeburgerforth laufen die letzten Vorbereitungen für die nächste Wanderung. Am Sonnabend, 27. April, wird die diesjährige Frühlingswanderung stattfinden. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus, Friedensstraße 3, in Magdeburgerforth.

„Bei dieser geführten Wanderung des Heimatvereins können die Teilnehmer nicht nur den Reiz der erwachenden Natur rund um Magdeburgerforth genießen und Interessantes über die Region erfahren. Dorette Helmecke wird auch viel Wissenswertes über unsere heimischen Wildkräuter vermitteln“, so Ortsbürgermeister Rüdiger Claus. Nach der Wanderung werden die Teilnehmer wie immer mit einem herzhaften Imbiss versorgt.

Musikkabarett im Schloss Leitzkau

„Schwarze Grütze“ nennt sich das Potsdamer Duo Stefan Klucke und Dirk Pursche. Unter dem Titel „Ganz dünnes Eis“ werden sie ihr aktuelles Musikkabarettprogramm im Leitzkauer Schloss präsentieren.

Das Potsdamer Musikkabarett Schwarze Grütze präsentieren ihr Programm "Ganz dünnes Eis" im Leitzkauer Schloss. Schwarze Grütze

Karten für den amüsanten Abend, der am Sonnabend, 27. April, stattfinden wird, sind unter (03 92 41) 41 68 oder per Mail an fk-leitzkau@gmx.de reservierbar.

DRK-Familienfest im Genthiner Volkspark

Sein 2. Frühlings-Familienfest veranstaltet der DRK-Regionalverband Magdeburg-Jerichower Land am Samstag, 27. April, im Genthiner Volkspark an der Radrennbahn. Besucher erwartet ab 14 bis etwa 18 Uhr ein Nachmittag voller Spiel, Spaß und gemeinsamer Zeit, teilte das DRK mit.

Das Fest steht unter der Schirmherrschaft des Genthiner Bürgermeisters Matthias Günther. „Das Frühlings-Familienfest ist eine Gelegenheit, gemeinsam schöne Erinnerungen zu schaffen und die Gemeinschaft zu stärken und das ohne große Volksfeststimmung“, erklärte DRK-Vorstand Andy Martius.

Kinderflohmarkt in Möser

Die Kiko-AG des Hortes Möser organisiert einen Kinderflohmarkt am Sonnabend, 26. April. Weitere Infos zur Organisation des Flohmarktes folgen bei der Anmeldung eines Standes. Die Standgebühr ist kostenlos.

Weitere Informationen unter der Email. hort@gemeinde-moeser.de

Frühlingskonzert in Gommern

Der Frühling wird musikalisch: Am Sonnabend, 27. April, lädt der Gemischte Chor Gommern in die Evangelische Kirche zu einem Frühlingskonzert ein. Ab 15 Uhr können Besucherinnen und Besucher vielfältige Klänge genießen und sich von einem abwechslungsreichen Programm verzaubern lassen.

Der Gemischte Chor Gommern beim Neujahrsempfang der Einheitsgemeinde Gommern. Manuela Langner

In diesem Jahr beteiligen sich neben dem Gommeraner Chor weitere lokale Künstler und Gruppen am Frühlingskonzert, die ein breites musikalisches Spektrum abdecken. Mit dabei sind der Gemischte Chor aus Leitzkau und der Männerchor aus Pretzien. Ebenfalls auf der Bühne steht die Solistin Cathleen Wolter. Für eine lebhafte Note sorgen die Dance Kids vom Hort in Gommern, die mit ihrer fröhlichen und energiegeladenen Performance das Publikum begeistern werden.

Der Eintritt ist frei, jedoch werden Spenden gerne angenommen.

Trödeln in Jerichow am Sonntag, 28. April

Kornelia Ketzler auf dem Trödelmarkt. Simone Pötschke

Zum Trödeln trifft sich am Sonntag, 28. April, ab 10 Uhr in der Gaststätte Lucke die Ortsgruppe der Volkssolidarität Jerichow. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Ein Kuchenbasar ist im Angebot.

Jäger-Flohmarkt in Reesen

Zu einem Jäger-Flohmarkt lädt die Jägerschaft Burg am Sonntag, 28. April, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr in die Pfarrscheune, Dorfstraße 3, nach Reesen ein. Auf dem Jäger-Flohmarkt können kostenlos Dinge, die zuhause nicht mehr benötigt werden, angeboten werden. Ausgenommen sind Waffen und Munition.

Der Aufbau beginnt ab 8.30 Uhr. Tische werden gestellt. Und für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.