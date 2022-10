Landkreis Börde: Gesund durch Herbst und Winter

Plätzchen, Alkohol, fettiges Essen, Marzipankartoffeln und vieles mehr – die Vorweihnachtszeit besticht durch zahlreiche Leckereien und viel Zeit auf der Couch. Doch leider ist das für die Gesundheit nicht sehr gut. Besonders in der Börde leiden die Bewohner beispielsweise oft an Herzkrankheiten.

Haldensleben - Wer kennt es nicht: Ein, zwei Plätzchen zum Kaffee, der Glühwein im Garten oder auf dem Weihnachtsmarkt, ein Langós, am besten noch mit Käse und zum Nachtisch noch gebrannte Mandeln. Bei der Vorstellung dürfte den meisten Menschen das Wasser im Mund zusammenlaufen. Und es ist kein untypisches Menü in der Vorweihnachtszeit. Doch besonders gesund ist das alles nicht. Vor allem nicht in der Menge. Im Landkreis Börde sind die Folgen, die eine solche Ernährung haben kann, bereits deutlich zu sehen. Denn die Menschen hier sind deutlich häufiger von Herz-Kreislauf-Erkrankungen betroffen, als im Rest vom Land. Wie kann man die kalte Jahreszeit also überstehen, ohne die Gesundheit noch mehr zu belasten?