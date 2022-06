Landkreis Börde hofft auf Zuzug durch Intel-Chipfabrik

Haldensleben - Der Technikkonzern Intel siedelt sich in Magdeburg an. Das betreffende Gebiet erstreckt sich bis in den Kreis Börde. „Das Baugebiet für Intel befindet sich zu einem hohen Prozentsatz in Magdeburg“, sagt der Ministerpräsident Rainer Haseloff (CDU) gestern auf einer Landespressekonferenz. „Der Gewerbepark wird im Sülzetal angesiedelt.“