Warntag Landkreis Börde: Probe der Sirenen am bundesweiten Warntag

Am 8. Dezember 2022 ist es wieder so weit: Die Sirenen im Landkreis Börde sollen zum bundesweiten Warntag erklingen. Neben neuen Warnanlagen wird in diesem Jahr auch vermehrt auf die Warnung übers Mobiltelefon gesetzt. Was erwartet die Einwohner im Landkreis?